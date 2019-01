Kmečki upor v svetniških klopeh

17.1.2019 | 09:15

Mozaiku bodo s konservatorsko-restavratorskim posegom vrnili prvotno podobo. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svetniki bodo na današnji popoldanski seji odločali o obnovi mozaika na kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa. Mozaik na severnem pročelju šole prikazuje hrvaško–slovenski hrvaški kmečki upor leta 1573. Potem ko so ga postavili leta 1982, je že delno razpokal in izpasli so nekateri koščki. Tokratna obnova, o kateri bodo svetniki glasovali, kot rečeno danes, bi bila prva od nastanka mozaika.

M. L.