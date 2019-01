Iščejo najboljše mlade kulinarične zvezde, v finalu že novomeški dijaki

17.1.2019 | 17:30

Ekipa Srednje šole za gostinstvo in turizem Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, ki se je z osvojenim drugim mestom uvrstila v finale. (Foto: podjetje TUŠ)

Krožnik novomeških dijakov.

Celje, Novo mesto - Kulinarični projekt Tuševa zvezdica, ki ga že 5. leto organizira slovenski trgovec Tuš v sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije, predstavlja mlade srednjih in višjih gostinskih šol širši javnosti, bodočim delodajalcem in kolegom iz stroke, hkrati pa jih spodbuja pri njihovih prvih korakih v poklicni svet. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je v torek potekalo prvo predtekmovanje, kjer sta si mesto v finalnem tekmovanju že zagotovili ekipi Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana ter Srednje šole za gostinstvo in turizem Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, so sporočili iz podjetja Tuš.

Pojasnili so, da v tekmovanju za naziv Tuševa zvezdica želijo izpostaviti prav vse poklice in vse dijake, ki se izobražujejo na srednjih ter višjih gostinskih in turističnih šolah. Tekmovanje namreč poteka med dijaki in študenti teh šol iz vse Slovenije, ki s svojimi ekipami - to sestavlja kuhar, pomočnik kuharja, natakar in turistični vodnik - tekmujejo med seboj. Te pripravijo regijsko jed in jo opremijo s pripadajočo zgodbo, ki je povezana z nastankom jedi, lokalnimi značilnostmi, zgodovino in kulturno dediščino.

Zmagovalci prvega predtekmovanja so Ljubljančani, ki so pripravili krožnik in zgodbo Merlotove račke, z drugim mestom pa so si vstop v finalno tekmovanje zagotovili tudi dijaki novomeške šole, ki so pripravili Šentjernejskega kopuna. Ekipo so sestavljali dijaki: Nejc Markelc, Tilen Utenkar, Katja Lavš in Ines Rupnik, mentorica je Anica Oblak Janko.

Ekipe dijakov in študentov se bodo pomerile v treh predtekmovanjih. Prvo je, kot že zapisano, bilo v Celju, 6. februarja bo v Mariboru in 13. marca v Ljubljani. V finale, ki bo bilo aprila, se uvrstita po dve ekipi in po dve najboljši ekipi med vsemi poraženci predtekmovanj. Tako se bo osem ekip predstavilo z lokalno kulinarično zgodbo, ob koncu pa bo Tuševa zvezdica postala ena od dveh najboljših ekip, ki se bosta pomerili še v pripravi in predstavitvi regijsko obarvane restavracijske sladice, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž.

