NK Krško: Gre za poskus prevzema

17.1.2019 | 10:10

Predsednik NK Krško Zoran Omerzu (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Na očitke, ki so jih prejšnji teden podali predstavniki Nogometne šole NK Krško, so se danes odzvali tudi v NK Krško. Na spletni strani kluba so v objavi, pod katero je podpisano »Vodstvo NK Krško« zapisali, da gre za neresnice in zavajanja, »ki nepopravljivo škodijo ugledu kluba in blatijo trenutno vodstvo kluba.«

Glede višine dolga v NK Krško trdijo, da je nižji od zneska, ki je bil predstavljen v javnosti (med 700.000 in 800.000 evrov, op. a.), njegove konkretne višine pa ne navajajo. Tudi dolg do bivšega investitorja (družbe JSP, op. a.) je pogojen, poplačilo pa odvisno od dejanskih prestopov igralcev članske ekipe, trdijo v NK Krško in zavračajo ocene, da je klub pred propadom..

Dodajajo, da je bil sanacijski načrt reševanja finančnih težav NK Krško pripravljen novembra 2018, predvideval je zmanjšanje stroškov celotne članske ekipe za polovico, kar naj bi se tudi zgodilo, stabilizacijo financ pa načrtujejo do začetka naslednje sezone.

Glede sredstev Uefe za nogometno šolo v skupnem znesku 103.000 evrov, vodstvo NK Krško trdi, da so bila ta lani nogometni šoli nakazana v načrtovanem oz. celo nekaj višjem znesku, konkretno v višini 57.000 evrov. Zagotavljajo, da bo ves denar porabljen za delovanje mladinskega pogona, hkrati pa nogometni šoli očitajo, da ni pripravila poročila o porabi sredstev v letu 2018 niti ni predstavila finančnega plana za leto 2019.

Sprejem 31 novih članov, ki bi lahko na prihajajoči skupščini 25. januarja odigrali ključno vlogo, utemeljuje s pojasnilom, da gre »za lokalne podjetnike, politike in osebe, za katere menimo, da lahko pomagajo pri sanaciji trenutne situacije v klubu, saj se želijo kot prostovoljci vključiti v delovanje kluba.«

Skratka, za očitki nogometne šole, trdijo v NK Krško, naj bi se v rednici skrival poskus prevzema kluba zaradi osebnih in poslovnih interesov nekaterih posameznikov in družb. Konkretno omenjajo »določene osebe, ki so zaposlene v nogometni šoli« (Rok Zorko, op. a.), »nekdanjega predsednika NK Krško« (Boštjan Blažinčič, op. a.) in švicarsko družbo JSP, ki naj bi si želeli »nadzorovati višino svojih izplačil« in »prilastiti sredstva od prestopov igralcev.«

B. Blaić