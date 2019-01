Francoska vlada za zamenjavo Ghosna na vrhu Renaulta

17.1.2019 | 16:30

Carlos Ghosn (Foto: skupina Renault, arhiv DL)

Pariz,Tokio - Nad prvega moža Renaulta Carlosa Ghosna, ki je zaradi obtožb o finančnih malverzacijah - te so ga odnesle z vrha Nissana in Mitsubishija - priprt na Japonskem, se zgrinjajo temni oblaki. Francoski gospodarski minister Bruno le Maire je namreč včeraj Renaultov upravni odbor pozval, naj v prihodnjih dneh imenuje novo vodstvo podjetja.

Do vladne poteze prihaja po tem, ko je sodišče v Tokiu 64-letnemu menedžerju, ki je zasnoval zavezništvo Renaulta, Nissana in Mitsubishija, v torek zavrnilo prošnjo po določitvi varščine, proti plačilu katere bi se pred obtožbami branil s prostosti.

Tako utegne Ghosn, ki je v deželi vzhajajočega sonca za zapahi dva meseca, tam prebiti še nekaj mesecev. Ghosnovi odvetniki so se sicer na torkovo odločitev sodišča pritožili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je v intervjuju za televizijsko mrežo LCI dejal le Maire, si vlada od upravnega odbora Renaulta, v katerem je država s 15-odstotnim lastništvom največji posamični delničar, želi, da v prihodnjih dneh na vrh družbe postavi novo trajno vodstvo.

Le Marie je ob tem povedal, da so na točki, ko Ghosn ne more uspešno opravljati svoje vloge. "In na tej točki potrebujemo trajno vodstvo za Renault," je še dejal minister.

Ghosna, ki ne priznava očitanih dejanj in se je izrekel za nedolžnega, so v Tokiu aretirali 19. novembra lani, 11. januarja pa je tožilstvo, ki mu med drugim očita prikrivanje prihodkov in zlorabo položaja, zoper njega vložilo dve obtožnici. Menedžer po odločitvi sodišča ostaja za zapahi, tam bo po vsej verjetnosti dočakal začetek sojenja, ki pa bi lahko trajalo tudi pol leta.

STA