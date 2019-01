Karierni dan na OŠ Maksa Pleteršnika

17.1.2019 | 14:10

Pišece - Na Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece smo 14. januarja izvedli karierni dan, ki je potekal v prostorih osnovne šole. Udeležili so se ga učenci od 7. do 9. razreda, pridružili pa so se nam tudi učenci iz Osnovne šole Bizeljsko in Osnovne šole Globoko.

Za organizacijo ter potek dejavnosti sta poskrbeli učiteljica Brigita Vahen in svetovalna delavka Mojca Pevec. V uvodni uri so bile za učence pripravljene različne delavnice, ki so se navezovale na poklice. Učenci so preko iger spoznavali različne poklice in dejavnosti ter se s pomočjo mentorjev o njih pogovarjali.

Obiskal nas je tudi inovativni mladi kmet Matic Vizjak, ki piše izjemno zgodbo o uspehu mladega prevzemnika kmetije. Prisotne je navdušil z jasno mislijo in z besedo brez dlake na jeziku. Predstavil nam je svojo življenjsko pot do uspeha, ki je bila vse prej kot lahka. Kljub njegovi mladosti, je v življenju preizkusil vrsto različnih poklicev, delal na tovorni ladji, potoval po svetu, a na koncu spoznal, da ga nič od tega ne osrečuje. Vrnil se je v domači kraj in začel delati na domači kmetiji, kjer se ukvarjajo z gojenjem čilija. Želja, volja in ideje so rasle in začeli so nastajati produkti, ki so danes na tržišču v različnih državah. Mi smo si pa najbolj zapomnili njegove vzpodbudne in motivacijske besede, da moramo v življenju vztrajati, si upati, želeti ter početi stvari, ki nas osrečujejo.

V nadaljevanju so si učenci ogledali karierni sejem, kjer so se predstavile različne šole ter ustanove: Šolski center Rogaška Slatina, Šolski center Krško-Sevnica, Grm Novo mesto, Šolski center Šentjur, Slovenska vojska, ETRŠ Brežice, Lekarna Brežice in Osnovna šola Pišece. Strokovni delavci šol ter ustanov so skupaj z dijaki predstavljali programe, ki jih razpisujejo, določene stvari pokazali na praktičen način, pripravili degustacije ter kratke filme. Učenci so izvedeli veliko novih in poučnih informacij, ki jih bodo pri odločanju za vpis na srednje šole zagotovo potrebovali.

Hvaležni smo za tako poučen dan in upamo, da bodo v prihodnosti tudi mlajši učenci imeli možnost kariernega dne. Našim gostom pa želimo veliko poslovnih uspehov in zadovoljstva.

Klara Humek, profesorica slovenskega jezika in književnosti

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

