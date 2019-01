Do podatkov z odvetnikom, očitke pa zavračajo

17.1.2019 | 15:00

Predsednik Nogometne šole NK Krško Rok Zorko. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Člani Nogometne šole NK Krško, ki so hkrati tudi člani društva Nogometni klub Krško, sporočajo, da so danes preko odvetnika na upravni odbor (UO) NK Krško naslovili zahtevo po posredovanju podatkov o delovanju in članstvu društva ter o njegovem statutu. Hkrati so se odzvali tudi na današnje sporočilo za javnost NK Krško, ki ga označujejo za zavajajoče in s številnimi neresnicami.

Omenjeni člani nogometne šole od predsednika NK Krško Zorana Omerzuja in direktorja Jožeta Slivška zahtevajo zadnjo verzijo statuta NK Krško, seznam vseh članov društva z glasovalno pravico, dokazila o vplačanih članarinah, zapisnike vseh sej organov NK Krško v štirih letih, izkaz odprtih postavk vseh obveznosti kluba, podatek o stanju na transakcijskem računu društva na današnji dan, oceno o gospodarnosti in zakonitosti dela kluba ter pojasnilo UO in predsednika NK Krško o vseh poslih in transakcijah med klubom in njegovimi vodilnimi člani oz. njihovimi družbami.

Kot pojasnjujejo v nogometni šoli, ki jo vodi Rok Zorko, so se za pravno pomoč odločili, ker naj bi vodstvo NK Krško s preprečevanjem dostopa do dokumentov in informacij javnega značaja oteževalo priprave na izredno volilno skupščino, ki je bila na njihovo zahtevo sklicana za 25. januar.

Klub šoli dolžan že 21.000 evrov

Ob tem so v nogometni šoli zavrnili tudi namigovanja iz današnjega javnega sporočila NK Krško o skritih osebnih interesih, ki naj bi jih nekateri posamezniki imeli glede prodaje igralcev. Nasprotno, pogodba med nogometnim klubom in nogometno šolo določa, da je iztržek od prodaje mladih igralcev namenjena za popolnitev proračuna mladinskega pogona in za razvoj nogometa v Posavju (infrastruktura, trenerski kader, izobraževanja), poudarjajo v nogometni šoli.

Zavajajoča je tudi trditev, pravijo v nogometni šoli, da je NK Krško iz naslova sredstev Uefe mladinskemu pogonu letos dodelil celo več denarja, kot je bilo planirano. Poudarjajo, da pogodba o sodelovanju kluba in nogometne šole določa, da mora klub sredstva Uefe za mlade nemudoma nakazati na račun nogometne šole. "NK Krško je z naslova Uefa sredstev novembra prejela 103.800 evrov, a jih je do sedaj Nogometni šoli prenakazala le 50.000; omenjenih dodatnih 7.000 evrov je bilo nakazanih 8. januarja 2018, ko je Nogometni klub Nogometni šoli z zamudo nakazal dolgovana sredstva iz leta 2017," pravijo v nogometni šoli.

Dodajajo, da je nogometna šola zaradi finančnih težav NK Krško podpisala aneks k medsebojni pogodbi, po kateri je klubu dovolila, da jim novembra od letošnjih 103.800 evrov Uefe takoj nakaže le 63.800 evrov, preostalih 40.000 evrov pa v petih mesečnih obrokih po 8.000 evrov (do januarja do maja 2019). "Glede na veljaven aneks bi Nogometni klub Nogometni šoli od 103.800 evrov do sedaj moral nakazati 71.800 evrov (63.800 + 8.000), kar pomeni, da skladno z Aneksom dolg Nogometnega kluba do Nogometne šole z naslova Uefa sredstev za leto 2018 na današnji dan znaša 21.800 evrov," poudarjajo v nogometni šoli.

Vodstvu NK Krško še očitajo, da doslej svojim članom ni predstavilo sanacijskega načrta, in da kljub odpovedi pogodb nekaterim igralcem, do česar je prišlo v preteklih tednih, do sedaj ni predstavil ne virov ne časovnice za poplačilo dolga.

B. Blaić