Gorela podrast in suha trava

17.1.2019 | 19:05

Ilustrativna slika

Danes ob 17.53 je na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela podrast in suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov pogasili.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU,

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2, TP TRNOVEC.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- med 8.15 in 10.45 uro na območju transformatorske postaje Kladje Kal,

- med 11.00 in 13.30 uro na območju transformatorske postaje Medvedjek,

- med 11.30 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje Rupa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.