Na Kolodvorski zagorel avto

18.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.39 uri je na Kolodvorski ulici v Novem mestu zaradi napake na električni napeljavi zagorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli predel tovornega prostora in pogasili požar, odklopili akumulator ter vozilo pregledali s termo kamero.

Iztekalo olje

Ob 21.03 je pri Pijavškem, občina Krško, občan povozil kamen in poškodoval osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, počistili oljni madež in nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila. Dežurni delavci CGP Krško so odstranili kamenje.

Gorelo v zabojniku za papir

Ob 22.11 je v Florjanski ulici v Sevnici gorel zabojnik za papir. Požar je pogasila občanka, ki stanuje v bližini. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in zabojnik, ki ga je požar uničil, pregledali. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2, TP TRNOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.15 in 10.45 uro na območju TP Kladje Kal;

- med 11.00 in 13.30 uro na območju TP Medvedjek;

- med 11.30 in 14.00 uro na območju TP Rupa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka šola izvod Blatnik med 8. in 11. uro.

M. K.