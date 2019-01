Podpora mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

18.1.2019 | 08:00

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto nadaljuje s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko. Znova je na voljo Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta, so sporočili iz novomeške občine.

Poziv je tako namenjen mladim do 35. leta starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 odst. za vsakega otroka, starega do šest let, in sicer največ do višine 1.500 evrov, so pojasnili

Pogoji za pridobitev subvencij so: starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let; veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek; podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike; podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in MONM posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije; podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil MONM; prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako da ob prijavi na javni poziv predložiti ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del, ipd.); podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo v bivalni enoti (stanovanju ali hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve.

Prosilci lahko vlogo za subvencioniranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra letos.

