Objavili razpis za Nahtigalova priznanja

18.1.2019 | 09:15

Rajko Nahtigal (Vir: Društvo Dolenjska akademska pobuda)

Novo mesto - Društvo Dolenjska akademska pobuda je objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev za leto 2018, in sicer za dela v obdobju od 2014 do 2018. »Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi,« je pojasnil izr.prof.dr. Blaž Rodič, predsednik Sveta Nahtigalovih priznanj.

Priznanja, ki so jih poimenovali po akademiku in prvem dekanu Filozofske fakultete Rajku Nahtigalu, rojenem v Novem mestu leta 1877, razpisujejo za raziskovalno delo mladih, za mentorsko delo z mladimi, za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo ter za življenjsko delo.

Posameznike lahko za podelitev priznanja predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra. Na razpisu pa lahko sodelujejo vsi posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje, je dodal v sporočilu za javnost.

Javni razpis in Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih sta objavljena na spletni strani Dolenjske akademske pobude. Rok za oddajo prijav je do vključno 1. marca letos, in sicer jih je potrebno poslati na naslov: Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pošiljka naj bo označena z »ZAUPNO: Za javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018«.

M. Ž.