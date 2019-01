Pomoč rojeva sadove

18.1.2019 | 09:55

Decembra je bila hiša pod streho. (Foto: arhiv KS Brestanica)

Dolenji Leskovec - V akciji zbiranja denarnih sredstev za pogorela krajana Cvetko in Benjamina Ferlina iz Dolenjega Leskovca, ki jo je svet Krajevne skupnosti Brestanica sprožil oktobra, so doslej zbrali več kot 17.000 evrov.

Svet KS se je s pobudo po objavi prispevka o pogorelem domu oktobra obrnil na RTV Slovenijo, ki je zgodbo predvajala v oddaji Tednik, med katero so gledalci s pošiljanjem SMS sporočil zbrali 11.150 evrov.

RTV je denar nakazal območnemu združenju Rdečega križa Krško, ki je za nov dom Ferlinovih prispeval 2.500 evrov izredne pomoči in še 3.855 evrov, kolikor so jih na račun RK Krško nakazali drugi donatorji.

Kot je zapisal predsednik KS Brestanica Vlado Bezjak, so od zbranih 17.505 evrov do sedaj porabili 8.526,82 evra za nakup strešne kritine, plačila zidarskega dela, izgradnjo betonske plošče in nakupa garažnih vrat. Na voljo je še nekaj manj kot 9.000 evrov, ki jih bodo že ta mesec začeli uporabljati za nadaljevanje del (inštalacije, ometi, itd.), zato akcija zbiranja pomoči za Ferlinova še traja.

Za vse, ki so pripravljeni pomagati družini Ferlin, je Območno združenje Rdečega križa Krško objavilo številko TRR SI56031551000004064 BIC: SKBASI2X s pripisom »za družino Ferlin«.

"Hvala vsem, ki ste že pomagali s svojimi prispevki družini postaviti nov dom, in tudi tistim, ki še boste. Želimo si, da bi se že za letošnji krajevni in občinski praznik družina vrnila v svoj novi dom," pravi Bezjak.

B. B.