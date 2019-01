Veliko o sedežnem redu, nobene o poročilih nadzornikov

Naslednja seja OS MO Novo mesto bo 31. januarja.

Alojz Kobe (zadaj) in Uroš Lubej (spredaj) sta želela spremeniti že dnevi red seje, a sta bila neuspešna. Županova koalicija ima v OS veliko večino in na včerajšnji seji so potrdili vse predloge občinske uprave.

O nepravilnostih, na katere je opozarjal nadzorni odbor v prejšnjem mandatu, so včeraj molčali tudi opozicijski svetniki iz vrst ZZD in SD.

Novo mesto - Občinski svetniki MO Novo mesto so na včerajšnji drugi redni seji veliko besed in časa namenili dnevnemu redu seje in sedežnemu redu v sejni dvorani ter delitvi mandatov posameznih svetniških skupin v občinskih odborih in komisijah. Povsem brez razprave in z enotnim glasovanjem pa so se »le« seznanili z vsemi petimi poročili nekdanjega občinskega nadzornega odbora, ki vsebujejo nemalo kritik na račun porabe javnih financ. Med drugim so potrdili mandat občinskemu svetniku Goranu Makarju z Liste Gregorja Macedonija (LGM) in sprejeli še nekaj kadrovskih odločitev.

Uvodoma je Uroš Lubej (Solidarnost) predlagal umik točke o sedežnem redu občinskih svetnikov, saj da ta ni bil usklajen po poslovniku, Alojz Kobe (GAS) pa je želel umakniti več (pod)točk o imenovanjih članov v občinska delovna telesa. Z nobenim predlogom se občinski svet ni strinjal in je domala vso sejo glasoval po načelu 22 glasov za in 6 proti.

»GAS je četrta najmočnejša svetniška skupina v tem občinskem svetu, osvojili smo 3 od 29 mandatov. V odborih za okolje in prostor, finance ter družbene dejavnosti pa nismo dobili niti enega mesta, medtem ko jih ima LGM v teh odborih osem. NSi, ki je dobila trikrat manj mandatov kot GAS, pa ima tu dva člana,« je včeraj večkrat ponovil Kobe in se spraševal o morebitnih pravnih posledicah sprejetja takšnih sklepov. GAS ima svoje predstavnike v drugih odborih, denimo odboru za pritožbe, a po Kobetovem prepričanju, bi tam morali sedeti člani koalicije in ne opozicije.

Župan Gregor Macedoni je povedal, da so dobili toliko mest (skupaj sedem), kolikor so se dogovorili na sestanku nosilcev svetniških list, s podobnimi besedami pa je zavrnil tudi Lubejev predlog. Občinska uprava je namreč določila sedežni red, kot je že veljal na prvi oz. konstitutivni seji, drugačna predloga pa sta vložila še SD in GAS. A ker je bil prvi izglasovan z večino, je tudi obveljal.

Precej hitro so svetniki v nadaljevanju potrjevali vrsto kadrovskih odločitev. Kot omenjeno, gre za imenovanja v občinske komisije in odbore, ki še niso povsem polni in bo sledil poziv po dopolnitvi mest. Med drugim so soglašali, da bo vodja županovega kabineta Meta Retar predstavnica lokalne skupnosti v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Vida Marolt ravnateljica OŠ Dragotin Kette. Predstavnika občine v svetu RIC Novo mesto bosta dr. Jana Bolta Saje in Robert Zidarič, v svetu Vrtca Pedenjped pa Milena Bartelj, Klemen Gaberšček in Branko Kovač.

Z novim mandatom so izbrali tudi novih sedem članov Nadzornega odbora MO Novo mesto, v katerem bodo Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Anton Repovž, Mitja Sadek, Martina Vrhovnik, Marko Vrhovšek in Klementina Zeme. Prejeli so sicer 14 prijav, eno so zaradi minutne zamude zavrnili kot prepozno, po besedah predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boštjana Groblerja pa je šlo za »same odlične kandidate«. Kobe je menil, da so med izbranimi večinoma privrženci koalicije in da bo NO v novem mandatu nadziral sam sebe, kar so ostali občinski svetniki zavrnili. Nadalje ga je zmotila ena od članic, ki menda pogodbeno sodeluje z novomeško Komunalo in bo šlo v njenem primeru za konflikt interesov, a je župan povedal, da gre za strokovnjake, ki se tega zavedajo, in da v času mandata člani NO z občino ali njenimi zavodi ne bodo poslovno sodelovali.

Na seji je bil tudi predsednik NO minulega mandata Dušan Černe, na voljo za pojasnila glede vseh zaključenih poročil nadzornikov. A pri tej točki ni bilo nobene razprave in svetniki so na hitro opravili tudi s to seznanitvijo.

O sestavi posamičnih komisij in odborov bomo poimensko še poročali, ko bodo polni oz. zaključeni.

