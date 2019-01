V soboto in nedeljo prvi SnowKidz na Gačah

18.1.2019 | 12:10

Foto: arhiv SD Gače

Komarna vas - Jutri in v nedeljo bo na smučišču Gače SnowKidz Festival, s katerim mednarodna smučarska zveza (Fis) od leta 2012 promovira smučarski šport med otroki. Letos ga bodo v Sloveniji prvič gostili na največjem dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače.

Fis je organizacijo dogodka, za katerega so se od slovenskih prirediteljev potegovali tudi v Kranjski Gori, na Krvavcu in Rogli, zaupal Smučarskemu društvu Gače, v katerega se je sredi lanskega decembra povezalo kakih 30 smučarskih učiteljev, trenerjev in nekdanjih tekmovalcev z Dolenjskem in okolice.

»SnowKidz Festival je namenjen spodbujanju smučanja in zimske rekreacije kot zdravega načina življenja pri otrocih, z njim pa želimo smučanje omogočiti predvsem tistim otrokom, ki bi si to sicer le težko privoščili,« pravi predsednik društva Urban Kupec.

Učitelji smučanja SD Gače bodo tako v soboto in nedeljo pripravili po tri brezplačne smučarske delavnica za otroke začetnike, poskrbeli bodo tudi za brezplačno izposojo smuči, čelad, čevljev in druge smučarske opreme za otroke mlajše od 8 let, v sodelovanju s Smučarskim centrom Gače pa so za čas tečajev zagotovili tudi 300 brezplačnih dveurnih otroških smučarskih vozovnic.

Prijave so možne samo na dan dogodka v recepciji Šole snežnih športov Gače, število prijav je omejeno, za vsak dan pa so predvideni po trije smučarski tečaji s po 50 udeleženci (prvi se bo pričel ob 10. uri).

Učitelji smučanja se bodo prikazali demonstracijsko vožnjo, predstavili bodo servis smučarske opreme, na voljo bodo igrala in prigrizki, na koncu pa bodo organizirali tudi tekmo in podelitev diplom.

B. B.