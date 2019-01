Mozaik bo, kako pa bo s pošto?

18.1.2019 | 17:30

Direktorica občinske uprave Judita Lajkovič in župan Ladko Petretič (Foto: M. L.)

Na včerajšnji seji so soglasno potrdili predlagano sestavo odborov in komisij občinskega sveta. (Foto: M. L.)

Med glasovanjem. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Mozaik na pročelju kostanjeviške osnovne šole Jožeta Gorjupa bodo obnovili, potem ko so sklep o tem sprejeli na včerajšnji prvi izredni seji kostanjeviški občinski svetniki. Polovico denarja za obnovo, ki bo stala nekaj manj kot 12.000 evrov, je občina nameravala pridobiti na ministrstvu za kulturo preko razpisa. Glede na razpisne pogoje je občina ostala brez pričakovanega državnega denarja, toda mozaik bo obnovila, s tem, da bo ta konservatorsko–restavratorska dela plačala zdaj sama.

Svet je tudi soglasno nasprotoval nameri Pošte Slovenije, da pošto v Kostanjevici na Krki spremeni v pogodbeno pošto, ki bi po prepričanju svetnikov pomenila osiromašenje življenja v Kostanjevici na Krki. Župan Ladko Petretič bo tako stališče sporočil Pošti Slovenije kot odgovor na njeno obvestilo o nameravanem preoblikovanju kostanjeviške pošte. Razpravljali so tudi o tem, ali Pošta prodaja stavbo, v kateri je poštni urad zdaj, in o tem, kdo naj bi jo kupil. Pri tem so se spraševali, ali domnevni interesent prihaja iz Krškega.

M. L.

