Zjutraj in dopoldne štiri prometne nesreče

18.1.2019 | 12:35

Novomeški policisti na delu na Vahti in

v Novem mestu

Zasežena puška in naboji

Ob jutranjem in dopoldanskem sneženju so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda, in sicer na območju policijskih postaj Krško, Dolenjske Toplice, Metlika in Sevnica. Na cesti Novo - Metlika v tem trenutku še vedno velja omejitev za promet tovornih vozil.

Policisti voznike opozarjajo na previdnost. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na vozišču, upoštevajo primerno varnostno razdaljo in pred vožnjo z vozila odstranijo sneg.

54-letniku zasegli puško in naboje

Policisti PP Novo mesto so pridobili odredbo sodišča in včeraj v občini Šmarješke Toplice na naslovu bivanja 54-letnega osumljenca opravili hišno preiskavo. Našli ter zasegli so puško in 45 nabojev. Zoper moškega, ki za orožje nima ustreznih dovoljenj, bodo uvedli postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.

Vlomil, a odnesel ničesar

V Goleku na območju Krškega je med sredo in četrtkom nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Prijeli štiri tujce

Črnomaljski policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Dobličah izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Maroka in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. Ž., Foto: PP Novo mesto