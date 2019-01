Že drugič so ga obsodili: ker je streljal na Sašo, šest let zapora

18.1.2019 | 16:00

Amadej Kovačič

Novo mesto - Danes je petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Melita Perko razsodil, da je Amadej Kovačič kriv poskusa uboja. Tudi v ponovljenem sojenju senata ni mogel prepričati, da bi bil 20 marca 2017, ko je v novomeškem romskem naselju Brezje streljal na svojo partnerko Sašo Šarkezi, neprišteven. Za poskus uboja so mu izrekli šest let zapora.

Igor Vertuš in Andrej Gerlovič

Tožilec Igor Vertuš je v zaključnih besedah za to kaznivo dejanje sicer predlagal eno leto daljšo zaporno kazen (sedem let).

Hkrati mu je senat preklical dve pogojni obsodbi, eno trimesečno in eno polletno, ter upošteval še pravnomočno sodbo zaradi treh premoženjskih kaznivih dejanj v trajanju enega leta in petih mesecev, kar je na koncu pomenilo kar konkretno enotno kazen: osem let in en mesec zapora, poleg tega so mu podaljšali pripor.

Oškodovanko Šarkezijevo, ki je preko svojega pooblaščenca Andreja Gerloviča zahtevala 25 tisoč evrov odškodnine zaradi strahu, fizičnih bolečin, nevšečnosti zaradi zdravljenja in posledic, ki jih je bo zaradi streljanja nosila vse življenje, so napotili na pravdo.

"Obtoženec prosi za predčasen nastop kazni zapora po tej sodbi, vendar ne v Celju, kjer je sedaj, ampak na Dobu," je po razglasitvi sodbe rekel Kovačičev odvetnik Aleksander Sitar.

Aleksander Sitar

Ko smo Kovačiča in njegovega odvetnika vprašali, ali se nameravata na sodbo, ki seveda še ni pravnomočna, pritožiti, sta rekla, da se morata o tem še pogovoriti.

Sicer je obtoženec danes svoje dejanje ponovno obžaloval in med drugim rekel: "Nikoli več ne bom stopil v bližino Saše, ne bom šel v Grosuplje, prisežem!"

Tekst in foto: Janja Ambrožič