Jošilo, tragični junak

18.1.2019 | 21:00

Marko Jošilo je na prvi domači tekmi lige ABA v tej sezoni dosegel 27 točk in zbral 10 skokov, a ob tem izgubil tudi ključno žogo in zgrešil met za znago. (Foto: B. B.)

Dominik Mavra se je na prvi tekmi v dresu Krke izkazal kot dobra okrepitev. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nesrečno izgubili sila pomemben dvoboj z neposrednim tekmecem za obstanek v ligi Aba. V dvorani Leona Štuklja je bila z 71:69 boljša Igokea.

Za Novomeščane je to četrti zaporedni poraz v ligi Aba in sedmi na zadnjih osmih tekmah. Z izkupičkom 4-12 ostajajo na zadnjem mestu, tako da bodo v preostalih šestih krogih potrebovali majhen čudež za ohranitev prvoligaškega statusa v jadranski konkurenci.

Tragični junak pri Krki je bil povratnik po poškodbi in lani najboljši posameznik v klubu Marko Jošilo. Krilni košarkar iz Čačka, ki je na svoji drugi tekmi v ligi Aba v tej sezoni dosegel 27 točk (met 8:10, trojke 3:6) in zbral 10 skokov (indeks 31), je deset sekund pred koncem izgubil žogo in gostom praktično podaril koš za zmago. Krka je imela nato še en napad in do odprtega meta za tri točke je ponovno prišel Jošilo, a žoga ni šla skozi obroč.

Krkaši bi sicer lahko že prej odločili tekmo, vendar so tri minute pred koncem po delnem izidu 9:0 zapravili vodstvo 65:62, minuto in 45 sekund pred zaključkom pa niso uspeli zadržati prednosti 67:62.

Poleg Jošila se je s 15 točkami izkazal tudi novinec v moštvu Krke Dominik Mavra, ki je dosegel 15 točk, Jure Lalić jih je dodal 10.

Do konca rednega dela bo Krka gostila FMP, Cedevito in Petrol Olimpijo ter gostovala v Zadru, pri Megi Bemaxu in Ciboni.

Krka - Igokea 69:71 (20:18, 32:38, 52:51)

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 500, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Petek (Slovenija), Juras (Srbija).

* Krka: Bratož 4 (2:2), Cinac 7, Jošilo 27 (2:4), Lalić 10 (4:4), Lapornik 6, Mavra 15.

* Igokea: Lešić 14 (4:7), Adamović 7 (1:2), Milošević 16 (3:4), Radivojević 5, Ilić 11 (1:1), Anđušić 4 (2:2), Rikić 4, Luković 10 (3:3).

* Prosti meti: Krka 8:10, Igokea 14:19.

* Met za tri točke: Krka 7:27 (Jošilo 3, Lapornik 2, Mavra, Cinac), Igokea 7:22 (Milošević 3, Ilić 2, Luković, Radivojević).

* Osebne napake: Krka 27, Igokea 20.

* Pet osebnih: Adamović (39.).

B. B.

