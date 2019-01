Železarski kompleks bo zaživel

Opuščena dvorska železarna naj bi čez leto dni dobila novo vsebino. (Foto: R. N.)

Dvor - Ministrstvo za kulturo bo v kratkem objavilo razpis za izvedbo obnove kompleksa nekdanje železarne in livarne na Dvoru. V sklopu dva milijona evrov vrednega projekta, h kateremu bo 1,6 milijona prispeval tudi evropski sklad za regionalni razvoj, bodo uredili tudi informacijski center in večnamenski prostor za predstavitev tukajšnje naravne in kulturne dediščine.

Če bo šlo vse po načrtih, bo obnova kompleksa nekdanje železolivarne, ki je bila v 19. stoletju ena najpomembnejših v tedanjem cesarstvu, končana že letos.

Prizadevanja za ureditev kompleksa so že stara, priložnost za financiranje projekta pa se je ponudila z razpisom LAS. Pogoj za sofinanciranje je bil, da bo v obnovljenem kompleksu predstavljeno območje Nature 2000 s poudarkom na reki Krki in v povezavi s Krakovskim gozdom, pojasnjuje vodja novomeške enote zavoda za varstvo narave Barbara Kink.

Kot pravijo na ministrstvu za kulturo, bodo s projektom obnovili poslopje nekdanje modelirnice, t. i. lončarijo, in nekdanje strojnice (t. i. trajberk). V obnovljenih objektih bo inovativna in sodobna predstavitev območja Natura 2000 Krka s pritoki v povezavi s Krakovskim gozdom. Hkrati bodo objekti služili tudi kot informacijski center in večnamenski prostor za predstavitev naravovarstvenih vsebin ter kulturne dediščine.

Tako bo videti območje nekdanje dvorske železarne po prenovi. (Vir: Občina Žužemberk)

Kot pojasnjuje Kinkova, so izhodišča za vsebino prenovljenega kompleksa že določena, v sodelovanju z novomeško enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine in Dolenjskim muzejem, ki ima v svojih depojih bogato zbirko izdelkov nekdanje dvorske železarne, pa bo natančna vsebina kompleksa oblikovana do konca tega leta.

V prenovljeni lončariji bodo tako uredili osrednji prostor za informacijski center, trajberk pa je zamišljen kot podporni prostor z recepcijo in predavalnico. »Naš dolgoročni cilj je, da tu nastane dober, inovativen infocenter, ki bo povezoval vse tri ključne zgodbe: Krko oz. območje Nature 2000, železarsko tradicijo in zgodovino tega območja, v prvi fazi pa bo iz tega finančnega mehanizma prioritetno financirana predstavitev območij Nature 2000,« pravi Kinkova.

Ko bo ureditev končana, vsebina zanj pa dorečena, bo predvidoma zaživel tudi zavod, ki ga je leta 2017 z namenom upravljanja s kompleksom ustanovila občina Žužemberk. Ker še ni dokončno jasno, katere vsebine bodo našle prostor v obnovljenem kompleksu na Dvoru, žužemberški župan Jože Papež o delovanju in nalogah zavoda še ni želel govoriti, je pa že zdaj jasno, da lokalno okolje ureditev območja pozdravlja in celo nestrpno pričakuje, saj v njem vidijo predvsem priložnost za razvoj turizma, zato bodoči občinski zavod čaka kar nekaj dela.

