Pametne hiše so prihodnost, ki jo živimo

19.1.2019 | 12:00

Go4Panda sta leta 2016 ustanovila Damjana Pirnar in Peter Verščaj. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Ko sta Damjana Pirnar in Peter Verščaj pred dvema letoma na ljubljanskem sejmu Dom prvič predstavljala rešitve za pametne hiše, ki jih ponuja njuno podjetje Go4Panda, so obiskovalci predvsem poslušali. A že naslednje leto so začeli prihajati s svojimi načrti in idejami.

»Podjetje sva ustanovila leta 2016, na začetku leta 2017 pa sva se vselila v podjetniški inkubator v novomeškem Podbrezniku. Prej sva oba delala v IT-podjetjih. Pametne rešitve so nama blizu in tudi analiza trga je pokazala, da se temu področju v naslednjih letih obeta velika rast,« odločitev za samostojno podjetniško pot pojasnjuje Verščaj.

Po izobrazbi je inženir lesarstva in univ. dipl. organizator informatike, Pirnarjeva pa je magistrica ekonomskih ved. »Z uporabo naših pametnih rešitev ponujamo predvsem udobje bivanja, varnost in energetsko učinkovitost,« dejavnost podjetja opisuje Pirnarjeva. Elementi, ki upravljajo luči, klimatske naprave, senčila, ogrevalne sisteme, varnostne kamere, domofone, ključavnice in še marsikaj drugega, so s centralno enoto, ki še najbolj spominja na klasični usmerjevalnik (ruter), povezani brezžično, prek protokola Z-Wave. »To ni wi-fi, ki je zelo obremenjen, saj prek njega deluje cela vrsta naprav, zato včasih deluje precej počasi, ampak poseben protokol, ki so ga pred skoraj 20 leti razvili na Danskem in je v prvi vrsti namenjen upravljanju pametnih domov,« pojasnjuje Verščaj.

Osnovna oprema, ki vključuje stikala za upravljanje senčil, svetil, toplotne črpalke, rekuperacije, domofona, pametno ključavnico in senzorje gibanja, svetlobe in plinov, stane približno 1.500 evrov. Sistem je mogoče upravljati prek aplikacije na pametnem telefonu ali posebnih naprav za krmiljenje, nespremenjena ostaja tudi funkcija obstoječih stikal, tako da je vse naprave mogoče upravljati tudi ročno. »Prednost sistema, ki deluje prek protokola Z-Wave, je predvsem, da je celovit. Na trgu je namreč precej posamičnih rešitev, npr. wi-fi klimatske naprave ali pametna senčila, a vsaka zahteva svoje upravljanje in hitro se znajdemo s sedmimi daljinskimi upravljavci ali aplikacijami. Pri nas pa za vse skrbi centralna enota, na katero zgolj dodajamo druge elemente,« pojasnjuje Pirnarjeva.

Opremo, iz katere sestavljajo sisteme za pametne hiše, izdelujejo različni svetovni proizvajalci, v podjetju Go4Panda pa strankam ponujajo storitve načrtovanja, montaže ter poznejšega vzdrževanja in nadgradnje sistema. »Smo edini certificirani inštalater Z-Wava v tem delu Evrope,« poudari Verščaj.

Sodelujejo tako s končnimi kupci kot partnerji. To so predvsem proizvajalci montažnih hiš, npr. Lumar in Rihter, proizvajalci senčil (Medle) in tudi gradbinci. Za brežiško podjetje 3maran so denimo opremili njihove plavajoče počitniške hiške, lani so opremili prvi večstanovanjski objekt. Že letos si obetajo še več podobnih projektov, ciljajo tudi na hotele in poslovne stavbe. »Naša želja je denimo sistem celovitega upravljanja stavb in naselij. To je v ZDA, ki je na tem področju več let pred nami, že zelo razvito, kar v praksi pomeni, da upravnik stavbe ali naselja takoj, ko nekje pregori žarnica, lahko pošlje tja osebo, ki jo bo zamenjala,« pravi Vrščaj in dodaja, da je edina omejitev uporabe tovrstne opreme domišljija.

Pametne hiše lahko pripomorejo k večji samostojnosti starejših ali invalidnih oseb, saj z njo na daljavo odklepajo vrata ali se zanesejo na senzorje padca, ki podatek o morebitni nezgodi takoj sporočijo naprej. »Ključna privlačnost sistema je v udobju, ki ga uporabnikom ponuja. Nenavadno je, kako hitro človek ne more več živeti brez naprav, ki pred kratkim sploh še niso obstajale,« se nasmehne Pirnarjeva.

Konkurence, ki bi ponujala podobno celovite rešitve pametnih hiš, v Sloveniji ni prav veliko, a prav zato, ker Go4panda deluje na trgu, ki se šele razvija, ogromno časa porabijo za promocijo in informiranje o možnostih, ki jih sistem ponuja. »Včasih se sprašujem, ali si je lažje izboriti prostor na razvitem trgu z veliko konkurence ali delovati na trgu, ki ga je najprej treba razviti,« pravi Pirnarjeva.

A pametne hiše so prihodnost, kar navsezadnje dokazuje tudi Go4Panda, ki je prodajo lani povečal za približno 40 odst. Podjetje je še vedno v zagonski fazi in veliko truda bo še potrebnega za njegovo rast in razvoj, a ustanovitelja ne dvomita o svoji odločitvi. »Žal mi je le, da se za podjetniško pot nisem odločil že prej, saj ponuja boljše možnosti za osebno rast, doseganje ciljev in neodvisnost,« poudarja Verščaj.

Boris Blaić