O vlogi zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji

19.1.2019 | 18:20

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah je pred dnevi potekalo strokovno srečanje Dnevi Marije Tomšič, ki so ga Splošna bolnišnica Novo mesto, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto ter Fakulteta za zdravstvene vede pripravili že 11. leto zapored. Tokrat je nosilo naslov Vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji

Srečanje, ki so ga poimenovali po pionirki zdravstvene nege v Novem mestu, je bilo torej namenjeno klinični prehrani kot samostojni zdravstveni stroki, ki je zelo pomembna komponenta klinične medicine. »Prehranska obravnava in terapija bolnikov namreč predstavlja presnovno podporo med zdravljenjem bolezni in omogoča bolj učinkovite terapevtske uspehe, manj zapletov zdravljenja, boljšo kakovost življenja bolnikov, daljše preživetje in nenazadnje tudi nižje stroške zdravljenja.

V Sloveniji celostne analize, koliko nas slaba prehranjenost stane, še nimamo. V Veliki Britaniji pa menijo, da je boljše zdravljenje podhranjenosti tretji največji potencial za zmanjšanje skupnih stroškov zdravljenja. Stroški zdravljenja podhranjenosti so tudi dvakrat višji kot stroški zdravljenja prekomerne teže in debelosti,« je pojasnila Simona Volf, predsednica organizacijskega odbora.

Dodala je, da je glavni vzrok za razvoj podhranjenosti v razvitih državah bolezen in bolnišnična podhranjenost bolnikov je še vedno (pre)pogosto neprepoznana ali podcenjena. Povezana pa je s pogostejšimi zapleti zdravljenja, okužbami kirurške rane, padci, razjedami zaradi pritiska, smrtnostjo ter daljšo hospitalizacijo, pri starostnikih pa tudi z zmanjšanjem funkcionalnega stanja, mišične funkcije, višjo stopnjo ponovnega sprejema v bolnišnico, višjo smrtnostjo…

»Skratka, zdravljenje podhranjenosti prinaša številne zdravstvene in ekonomske koristi in zdravstvena nega ima pri tem zelo pomembno vlogo, saj je klinična prehrana 'vzporedna terapevtska pot' in zahteva večplasten in multidisciplinarni pristop k obravnavi bolnikov. Da bi bilo zagotavljanje prehranske terapije varno in stroškovno učinkovito, je torej potreben tim za prehransko podporo, ki je sestavljen iz strokovnjakov različnih strok: dietetikov, medicinskih sester, zdravnikov, psihologov in farmacevtov,« je v sporočilu za javnost med drugim še zapisala Volfova.

