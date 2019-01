Zagorele saje v dimniku

19.1.2019 | 08:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so včeraj ob 19.26 v Gradiški ulici v Straži zagorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so požar pogasili, okolico ostrešja pregledali s termovizijsko kamero, prezračili zadimljene prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

R. N.