Nepovratni denar za vrtec v Šentlovrencu

19.1.2019 | 09:00

V Šentlovrencu gradijo 4-oddelčni vrtec. (Foto: spletna stran Občine Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je pred dnevi prejela odločbo Eko sklada, da so upravičeni do nepovratnih sredstev v višini nekaj več kot 192.000 evrov za gradnjo 4-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Znesek bo izplačan po pregledu zaključku dokumentacije, so sporočili z občine.

Občina je že konec leta 2017 oddalo vlogo na javni poziv Eko sklada za dodelitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo novega vrtca v Šentlovrencu. Kot so še sporočili z občine, zaključujejo z gradbenimi deli v prvi fazi, ki zajema postavitev temeljev, urejajo pa tudi okolico. Če bodo vremenske razmere to dopuščale, sredi marca na vrsto pride modularna gradnja.

R. N.