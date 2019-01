Primanjkuje jim deset zdravnikov specialistov

19.1.2019 | 11:00

Zdravstveni dom Novo mesto (Foto: zdravstvenidom.si)

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V Zdravstvenem domu Novo mesto ugotavljajo, da jim glede na strokovni normativ primanjkuje 10 zdravnikov. Gre za specialiste primarnega področja, specialiste splošne oz. družinske medicine, pediatrije in ginekologije.

Direktorica novomeškega zdravstvenega doma Alenka Simonič je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da redno zaposlujejo 34 izbranih osebnih zdravnikov oziroma 17 zdravnikov splošne oz. družinske medicine, 12 pediatrov in 5 ginekologov.

A glede na strokovni normativ, ki predvideva 1500 glavarinskih količnikov na zdravnika, jim po grobi oceni primanjkuje 10 zdravnikov primarne ravni, brez katerih trpi kakovost izvajanja primarnega zdravstva, je za STA ocenila Simoničeva.

S težavo pomanjkanja zdravnikov specialistov se ukvarjajo že kar nekaj časa, po mnenju direktorice pa je to posledica slabega urejanja primarne ravni v zadnjih dvajsetih letih. »Vsa ta leta se soočamo z neustrezno mrežo in neurejenimi normativi timov primarne ravni.« Simoničeva je prepričana, da sta pomanjkanje zdravnikov delno povzročila tudi kakovostnejša oskrba pacientov ter prenos številnih storitev in določene diagnostike na primarno raven, poroča STA.

Kot ugotavlja, je to sicer »popolnoma pravilno, seveda pa mora temu slediti še ustrezna organizacija in kadrovska struktura, saj se tako obseg in število zdravstvenih pregledov z leti povečujeta. Delno so k pomanjkanju kadra doprinesle tudi težave, ki jih povzročajo številni, morda nepotrebni, administrativni ukrepi, ki zelo obremenjujejo delo na primarni ravni«, je dejala.

V Novem mestu težave rešujejo sproti. Kot poudarjajo, pristojne stalno opozarjajo na potrebe po novih zdravnikih specialistih in specializantih, iščejo nove zdravnike, v delo vključujejo tudi zdravnike specializante, ki se pri njih učijo. Teh je trenutno sedem. »Vsakodnevne zakonodajne odsotnosti rešujemo z obstoječim kadrom, ki poleg svojega opravlja še dodatno delo. Zavedati pa se moramo, da bodo potrebe prenekaterih storitev na primarni ravni še naraščale zaradi vse boljšega in hitrejšega odkrivanja ter zdravljenja številnih bolezni, aktivnega izvajanja preventivnih programov ter boljše osveščenosti pacientov, vsekakor tudi staranja prebivalcev in z njim povezanih pojavov. Zato potrebujemo široko mrežo kakovostnih timov primarne ravni, kar bo osnova za urejanja tudi zdravstvenega varstva na sekundarni in terciarni ravni oz. zdravstva v celoti,« je za STA povedala Simoničeva.

Zdravstveni dom Novo mesto, ki je temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti primarne ravni na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč, zaposluje 325 ljudi in pokriva primarne zdravstvene potrebe približno 63.000 prebivalcev osmih dolenjskih občin, prek specialističnih dejavnosti pa 135.000 občanov, so še zapisali v Slovenski tiskovni agenciji.

R. N.