Kako so nekdaj ličkali debelačo in cufali perje

19.1.2019 | 13:35

Pet članov društva Rim lan je predstavilo kmečka opravila.

Podzemelj - Včeraj zvečer so na predzadnjem večeru šeste sezone prireditve Bilo je … člani društva Rim lan iz Adlešičev pokazali, kako so nekoč ličkali debelačo, torej koruzo, in cufali perje. A ne le, da so pokazali, ampak so povedali marsikaj zanimivega o tem, kaj se je dogajalo ob teh dveh kmečkih opravilih, ki toneta v pozabo.

Predstavili so tudi, za kaj vse so ljudje nekdaj s pridom uporabili vse, kar so pridelali na kmetijah, saj tako rekoč niso ničesar zavrgli. Tako so na primer iz ličkanja izdelovali obuvala, cekarje, predpražnike, preproge, peharčke, opletali so steklenice. S kurjim perjem pa so napolnili blazine in odeje. Seveda pa so Majda in Boris Raztresen, Tončka Jankovič, Katica Adlešič in Marija Kordež tudi zapeli nekaj lepih ljudskih pesmi.

Zadnji dogodek v okviru prireditev Bilo je … bo v Gostišču Veselič v Podzemlju v petek, 1. februarja, ob 18. uri, ko bo Toni Gašperič s svojimi gosti obujal spomine na metliško kopališče ob Kolpi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

