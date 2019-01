Gorelo parkirano vozilo

20.1.2019 | 08:40

Ob 1.03 je v Podzemlju v občini Metlika gorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Metlika in Podzemelj so pogasili požar, odklopili akumulator, vozilo pregledali s termovizijsko kamero in razsvetljevali kraj dogodka. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Pomagali pri prenosu

Ob 22.35 so na Ljubljanski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pri prenosu onemogle invalidne osebe, ki je bila nato odpeljana v Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto.

M. L.-S.