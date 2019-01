Trebanjke premagale Črnomaljke

20.1.2019 | 10:40

Novo mesto - Na Portovalu so kegljačice Trebnjega v derbiju premagale Belokranjke in obdržale drugi mesto na lestvici 1.B lige. Kegljačice Krke so presenetile v Ravnah na Koroškem z zmago proti Fužinarju. V 2. ligi so Kočevke zmagale, Vodnjakovke pa izgubile v Pivki.

Pri moških so Kočevci, Belokranjci in Krkaši v gosteh izgubili. Vodnjaki in Brežičani so na domačih stezah v najnižji ligi osvojili nove točke.

REZULTATI:

KEGLJAČICE:

1.B liga - Trebnje : Bela krajina 6:2 (3169:3138), Fužinar : Krka 3:5 (3063:3183);

2. liga zahod - Kočevje : Calcit Kamnik II 7:1 (3063:2827), Pivka : Vodnjak 5:3 (3251:3226);

KEGLJAČI:

1.B liga – Taborska jama Grosuplje I : Bela krajina 6:2 (3367:3244), Brest Cerknica : Kočevje 8:0 (3519:3278);

2. liga zahod – Železniki : Krka 6:2 (3396:3234);

3. liga zahod – Vodnjak : Taborska jama Grosuplje II 6:2 (3211:3174);

3. liga vzhod - Brežice : Rudar Trbovlje II 5:3 (3287:3215).

