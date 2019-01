25. kračevanje v Meniški vasi

Spreten licitator Anton Zupančič

Kračevanja se je med drugim udeležil tudi župan Franc Vovk.

Meniška vas - Po številnih krajih so tudi letos za god sv. Antona Puščavnika, ta je sicer godoval v četrtek, 17. januarja, obudili staro šego licitacije blagoslovljenih prekajenih mesnin, ki je nastala v 17. stoletju iz zaobljube v času kuge. Tudi v Meniški vasi so danes dopoldan pri cerkvi Sv. Antona Puščavnika pripravili kračevanje, ki je bilo že petindvajseto po vrsti.

Praznovanje godu vaškega zavetnika so začeli s sveto mašo, ki jo vodil generalni vikar novomeške škofije, prelat Božidar Metelko, ob njem pa sta somaševala topliški župnik Dušan Kožuh in upokojeni duhovnik Jože Ovniček. Po njej je sledila dražba blagoslovljenih prekajenih suhomesnatih dobrot, ki so jih prinesli ljudje, od katerih je prekaljeni licitator Anton Zupančič iztržil lepo vsoto denarja. Kot je povedal domači župnik, ga bodo tudi letos namenili izključno za potrebe tamkajšnje cerkve. V preteklosti so tudi s pomočjo tega denarja obnovili cerkev, tako da je danes lahko vsem v ponos. »Streha je nova, notranjost je urejena, zamenjali smo okna, v glavni oltar smo postavili kip, vedno pa se najdejo še kakšne stvari, ki bi jih bilo treba popraviti ali zamenjati. Najprej bomo morali obnoviti stopnišče do zvonika,« je povedal župnik, ki je na pobudo vaščanov pred četrt stoletja obudil to priljubljeno šego, ki se je tudi v Meniški vasi prekinila v letih po drugi svetovni vojni, ko so jo prepovedale tedanje oblasti.

Meniška cerkev, ki stoji nad vasjo, je posebna, saj ima v zvoniku mehansko uro, ki še vedno brezhibno deluje in bije. Ta bi že zdavnaj obstala, če zanjo ne bi skrbel in jo vsakodnevno navijal ključar in skrbnik cerkve, domačin Franci Avguštin. »Potrebno je kar nekaj truda, vendar to z veseljem počnem. Vsak dan se tudi zahvalim sv. Antonu Puščavniku,« pravi.

Anton Puščavnik je krščanski menih, ki je živel v 2. in 3. stoletju po Kristusu in je zaščitnik živine, zlasti prašičev. Zaradi tega je med ljudmi poznan kot sveti Anton s prašičkom. Ker na njegov god ali v nedeljo po njem v cerkve prinašajo klobase in svinjske krače, ga imenujejo tudi Anton Kračar. Bil je prvi, ki se je odločil za odmaknjen način življenja. Svoje premoženje je razdelil in razdal ubogim. Vse življenje je bil puščavnik, menih in oznanjevalec evangelija ter se popolnoma predal tej službi. Malo je svetnikov, ki bi bili tako priljubljeni, kot je on.

