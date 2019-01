Potres v Beli krajini

20.1.2019 | 20:00

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Po podatkih Urada za seizmologijo, Agencija RS za okolje, so danes ob 3.06 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,9 v bližini Črnomlja, 74 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Temu potresu so sledili še trije potresni sunki, ki so jih čutili prebivalci. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bele krajine.

Pomagali pri prenosu

Gasilci PGD Metlika so danes ob 9.56 v Ulici 1. maja v Metliki pomagali reševalcem ZD Metlika pri prenosu obolele osebe.

S helikopterjem v Ljubljano

Ob 9.56 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo NMP iz Ljubljane prepeljal obolelo osebo iz ZD Metlika v UKC Ljubljana. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja v Metliki.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs;

-od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO na izvodu LEVO V HRIB ZIDANICA in MIZARSTVO.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri med 8.00 in 14.00 zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: SREDNJE LAKNICE izvod GORENJE LAKNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.