Nesreča v Dobovi in goreče saje v Globočicah

21.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.15 uri sta na Kapelski cesti v Dobovi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvni posuli razlite motorne tekočine, počistili cestišče, razsvetljevali kraj dogodka ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Dimniški požar

Sinoči ob 19.26 so v Globočicah, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Do prihoda gasilcev je požar ugasnil. Gasilci PGD Sobenja vas in Cerina so zavarovali kraj dogodka ter pregledali dimnik in ostrešje okoli dimnika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica - ribniki izvod Popeler-Repar med 8:00 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SREDNJE LAKNICE izvod GORENJE LAKNICE med 8.00 in 14.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. KARTELJEVO na izvodu LEVO V HRIB ZIDANICA in MIZARSTVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.