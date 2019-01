Krkaši so se oddolžili Štajercem

21.1.2019 | 08:30

Dominik Mavra, sinoči najbolj učinkovit krkaš, je v Novo mesto prišel iz litovskega moštva Panevezys Lietkabelis. (Foto: B. B.)

Košarkarji novomeške Krke so v 14. krogu lige Nova KBM sinoči doma premagali Šentjur s 86:65 (24:19, 47:34, 66:53).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 300, sodniki: Zupančič, Javor (oba Ljubljana), Krajnc (Limbuš).

* Krka: Jančar Jarc 7 (3:4), Bratož 11 (1:3), Osolnik 11 (3:4), Škedelj 8 (1:2), Stipaničev 2 (2:2), Fifolt 7 (2:2), Marinelli 8 (2:3), Balažič 10, Jošilo 4, Cinac 6, Mavra 12 (4:4).

* Šentjur: Konjević 20 (5:7), Strmčnik 6 (4:6), Jereb 4, Krušič 2 (2:2), Pešić 12 (4:6), Jurček 8 (1:4), Ahmedović 8 (2:2), Čigoja 5 (0:2).

* Prosti meti: Krka 18:24, Šentjur 18:29.

* Met za tri točke: Krka 12:30 (Bratož 2, Balažič 2, Osolnik 2, Cinac 2, Mavra 2, Fifolt, Škedelj), Šentjur 3:16 (Jurček, Konjević, Čigoja).

* Osebne napake: Krka 26, Šentjur 27.

* Pet osebnih: Jurček (39.).

Novomeški košarkarji so dosegli deveto zmago v elitnem domačem ligaškem tekmovanju in napredovali na drugo mesto prvenstvene lestvice (za vodilnimi Koprčani zaostajajo tri točke in imajo dve tekmi manj), njihova zadnja žrtev pa so bili tekmeci iz Šentjurja.

Izbranci domačega trenerja Simona Petrova so se štajerskim tekmecem oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi pred dobrima dvema mesecema v Šentjurju. Gosti so bili le v uvodu tekme v rezultatski prednosti, zadnje vodstvo na tekmi pa so imeli poldrugo minuto pred koncem uvodne četrtine (12:13).

V drugem obdobju tekme so imeli škarje in platno v svojih rokah gostitelji, ki so v drugi četrtini povsem zagospodarili na domačem parketu in si v 16. minuti priigrali 14 točk prednosti (39:25), tik pred odhodom na veliki odmor pa po trojki Dina Cinca povedli za 15 točk (47:32).

Gostitelji v drugi polovici tekme niso popustili niti za ped, vselej so bili za korak pred gosti, ki zavoljo zbrane in preudarne predstave domačih košarkarjev sploh niso imeli možnosti uprizoriti preobrata na tekmi.

V domači ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Dominik Mavra z 12 točkami in sedmimi podajami, v gostujoči pa Davor Konjević z 20 točkami.

Novomeška ekipa se bo v sredo, 23. januarja, na domačem parketu pomerila proti Zlatorogu v okviru vnaprej igrane tekme 18. kroga, Šentjur pa bo v soboto, 26. januarja, v okviru 15. kroga gostil Hopse.

sta