Mešjakov večer posvetili stročnicam

21.1.2019 | 11:15

Ciril Dolinšek, Marija Merljak in Nika Udovč (Foto: M. L.)

Članice Aktiva žena Boštanj so pripravile jedi, kjer je bil glavni fižol. (Foto: M. L.)

Odrska uprizoritev Ljudskih pevk Azalea z gosti. (Foto: M. L.)

Boštanj - Turistično društvo Boštanj ob Savi je na letošnjem tradicionalnem 6. Mešjakovem večeru, ki ga je s sodelovanjem Aktiva žena Boštanj, Osnovno šolo Boštanj in društvom Ajda pripravilo v soboto v dvorani TVD Partizan Boštanj, predstavilo stročnice.

Na prireditvi, ki je potekala pod geslom Zrnate stročnice super hrana za moč in zdravje, so pripravili skoraj petdeset vrst jedi, v katerih je bila glavna sestavina fižol, je povedala predsednica Aktiva žena Boštanj Nika Udovč. »Aktiv je vedno pripravljen sodelovati in ima pri tem vedno tudi dobre zamisli,« pa je dejala podpredsednica turističnega društva Nada Novšak.

Za jedi, pripravljene, kot že rečeno, s fižolom, je organizatorje navdušeno pohvalila gostja Marija Merljak, ki je ob tem tudi podrobneje govorila o prehranskih odlikah stročnic, predvsem fižola.

Osnovna šola Boštanj je pod mentorstvom Nene Bedek in s sodelovanjem učiteljic razrednega pouka pripravila na Mešjakovem večeru razstavo. Na njej so predstavili izdelke, ki so jih naredili učenci 1. do 5. razreda v poljubni tehniki na temo stročnice.

V okviru prireditve so pripravili tudi tekmovanje v igri špana ali mlin. Igralce, med katerimi je bil tudi predsednik turističnega društva Aleš Germovšek, je na oder poklicala članica turističnega društva in odbora za pripravo Mešjakovega večera Jelka Bec.

Dogodek so z nastopom popestrile tudi Ljudske pevke Azalea, ki letos praznujejo 20-letnico. V okviru njihove uprizoritve je Janez Levstik odigral lik Maksa Jošta, pri čemer je predstavil Joštovo pesem Fižol. Levstik je vlogo odigral opremljen s starim kolesom in z nekaterimi drugimi predmeti iz zbirke iz Dolinškovega kozolca na Šmarčni. To ni bilo edino, kar je povezano s to zbirko, kajti Mešjakov večer je vodil Ciril Dolinšek, ki ureja omenjeno zbirko na Dolinškovem kozolcu.

Osrednji temi letošnjega Mešjakovega večera posveča svojo knjigo Andreja Škrabec. Knjigo, s katero je prišla na boštanjski dogodek, je naslovila Fižol.

M. L.

