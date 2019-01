Pijani vozniki povzročili štiri prometne nesreče; partnerko porinil po stopnicah

21.1.2019 | 12:20

Foto: arhiv DL

"Varnostne razmere v prometu so na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine minuli konec tedna zaznamovali vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Povzročili so štiri prometne nesreče, v katerih sta se poškodovali dve osebi. Med kontrolo prometa so policisti ustavili še štiri pijane voznike, trije med njimi so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, še eden pa je vozil pod vplivom prepovedanih drog," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Trčil v tovorno vozilo

V petek nekaj po 20. so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Smedniku. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 64-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo romunskih registrskih oznak. V nesreči je nastala premoženjska škoda, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka ga je imel 0,30 miligrama. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

V ograjo

Trebanjski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o prometni nesreči pri Rihpovcu. Ugotovili so, da je voznik osebnega vozila znamke BMW pri vožnji po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kamnito ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zaspal je in se prevrnil

Včeraj nekaj po 5. uri se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 28-letni voznik med vožnjo zaspal, s ceste zapeljal na brežino in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovan povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Zoper kršitelja bodo policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan v 23-letnico

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh avtomobilov v Dobovi. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 29-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 23-letna voznica. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,99 miligrama. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Ostali brez avtomobilov

Metliški policisti so v soboto zvečer med kontrolo prometa pri Svržakih ustavljali voznika osebnega avtomobila Fiat punto. Voznik njihovih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in zapeljal na travnik, kjer je z vozilom obstal. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za 21-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,16 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so v petek med kontrolo prometa v okolici Šentruperta ustavili voznika avtomobila znamke Hyundai. Med postopkom so ugotovili, da 44-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,93 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na soboto so v Novem mestu ustavili 26-letnega voznika osebnega vozila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil znamke Fiat so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Streznil se je policijski postaji

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti v noči na nedeljo na Kandijski cesti ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 46-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik pod vplivom prepovedanih drog

Trebanjski policisti so včeraj med kontrolo prometa ustavili 20-letnega voznika, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper kršitelja so odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Strokovni pregled je potrdil prisotnost prepovedanih drog, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Partnerko porinil po stopnicah

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v noči na soboto posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 40-letni nasilnež izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko. Osumljenec je žrtev pretepel in jo porinili po stopnicah. Razbil je vhodna vrata in inventar v hiši. Policisti so zaščitili žrtev, osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Poškodovano žensko so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa bodo nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomil v hišo

V petek med 17. in 22. uro je v Arnovem selu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Gledal bo TV

V Podgori na območju PP Dolenjske Toplice je v minulih dneh neznanec vlomil v počitniško hišo. Vzel je televizijski sprejemnik in živila ter lastnika oškodoval za 500 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Policisti na Obrežju so v petek med kontrolo tovornih vozil na vstopu v Slovenijo v vozilih makedonskih in srbskih registrskih oznak našli sedem tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Vrnili so ju na Hrvaško

Krški policisti so v Spodnjem Starem Gradu v petek izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

