OŠ Dragotin Kette praznuje

21.1.2019 | 12:15

Novo mesto - V petek, 18. januarja, smo se s prireditvijo spomnili našega umetnika Dragotina Ketteja, po katerem šola nosi ime.

Pripravili smo razstavo likovnih in književnih del ter v projekciji spoznali bogato Kettejevo življenje. Učenci so doživeto recitirali pesnikove pesmi in dramatizirali njegove basni. Za konec smo »zarepali« Kette rep, ki je postal že skoraj šolska himna. Naj vas refren vzpodbudi k branju in kulturnemu udejstvovanju: »Kette velik pesnik je, car med literati, brž vzemimo knjigo v roke in začnimo brati!«

D. Karlič, OŠ Dragotin Kette Novo mesto

