Prižgimo luč, ljudje!

21.1.2019 | 13:30

Razširjena sestava Čaj benda, ki je predstavila priredbe Ježkovih popevk in šansonov. (Foto: Marko Rudolf)

Straža - KUD Straža je v soboto z dovoljenjem družine Milčinski pripravil Ježkov večer z naslovom Prižgimo luč, ljudje!. Prireditev so, kot je dejala Rafaela Novak Kren, zastavili kot zabavno vrtenje na vrtiljaku. Tako so namreč imeli priložnost, da so Franeta Milčinskega Ježka predstavili z več plati.

»Glasbeni del programa so predstavljali Ježkovi šansoni in popevke. Izhodišče za glasbeno podobo priredb Ježkovih popevk je bila zasedba Čaj bend, ki smo jo ustanovili ob ustvarjanju gledališke predstave Čaj za dve. Prvotnemu sestavu - Borutu Turku na klarinetu, Aleksandri Pavlič na flavti, Jerneju Fabijanu na klaviaturah, Janezu Dularju na kitari, Nejcu Lukanu na tolkalih, Klemenu Juršiču na basu, Brini Kren na saksofonu in vokalistki Ani Markelj Karlič, so se za to priložnost pridružili še Uroš Vegelj na tubi, Andrej Karlič na kitari in Iztok Zagorc na harmoniki. Priredbe za to zasedbo je napisal dirigent Pihalnega orkestra Krka Matevž Novak, eno pa je prispeval Klemen Juršič. Šansone je odpel pevski debitant Robert Kren, popevke pa Ana Markelj Karlič,« je orisala Rafaela Novak Kren.

Obiskovalci, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano straškega kulturnega doma, so Ježka spoznali tudi s človeške plati, za vodilo pri predstavitvi njegovega življenja pa so si v kulturnem društvu izbrali knjigo njegove žene Jane Milčinski Moje življenje z Ježkom. »V mozaičnem večeru smo predstavili tudi Ježkovo filmsko ustvarjanje, kot posebno presenečenje pa smo pripravili dva odlomka Zvezdice Zaspanke – Ježkove prve radijske igre za otroke – ki so ju bralci Mojca Vegelj, Marinka Kren, Sanja Struna, Zala Kren, Tine Markovič, Ekaterina Kostov, Frane Umek in Borut Peterlin prebrali v slovenščini in še sedmih jezikih, odlomke pa so obogatile grafike Tjaše Travižan,« je prisrčno večerno dogajanje povzela Novak Krenova, ki je tudi povezovala večer, kateremu so dodali tudi dobrodelno noto. Vstopnine ni bilo, vse prostovoljne prispevki pa so v celoti namenili majhnemu Danetu, ki v varnem zavetju svoje družine pogumno in s širokim nasmehom vsak dan posebej premaguje izzive, ki jih s seboj prinaša cerebralna paraliza.

Po odzivih obiskovalcev je večer uspel, kot bo gotovo uspel tudi koncert Ježkove vnukinje Nane Milčinski, ki bo 11. februarja v APT Novo mesto, je še dodala Rafaela Novak Kren.

M. Ž., Foto: Marko Rudolf

Galerija