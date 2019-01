Paznika trikrat zabodel, in to zaradi računalnika

21.1.2019 | 18:45

Bojan Majcen

Slovenska vas - V zvezi z današnjim napadom na pravosodnega policista, o čemer smo že poročali, je direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen povedal še nekaj podrobnosti. Na zaprtem oddelku v novem delu zapora sta pravosodna policista izvajala obhod. "Ko sta nameravala vstopiti v eno od sob, je bila pri vratih nastavljena postelja Zato sta posumila, da se v sobi nekaj dogaja," je uvodoma pojasnil direktor.

Obsojenec je posteljo potem odmaknil, da sta lahko vstopila. Pri rutinskem pregledu sta sta našla pokrovček, za katerega sta sklepala, da pripada USB modemu. Zahtevala sta, da jima ga izroči, kar je tudi storil in sledil je ukrep: odvzem računalnika.

En pravosodni policist je bil v prostoru, drugi ga je varoval na vratih. "Ves ta čas je bil obsojenec miren, mirno je sprejel tudi ukrep. Ko pa je pravosodni policist, ki je bil v sobi, zapuščal prostor, je pograbil nož in ga zabodel v hrbet ter potem verjetno še enkrat. Ko se je obrnil proti njemu, ga je še enkrat. Ker preiskava še teče, še nimamo natančnih podatkov glede dogajanja, po mojih informacijah ga je zabodel trikrat," je rekel Majcen in dodal, da se je vse skupaj zgodilo zelo hitro.

Po tistem sta ga pravosodna policista obvladala. "Pravosodni policist, ki je bil zaboden, je izven življenjske nevarnosti, ima lažjo telesno poškodbo. Po mojih informacijah bo danes odpuščen iz bolnišnice."

NOŽI NA ZAPRTEM ODDELKU?

Kako je mogoče, da imajo obsojenci na zaprtem oddelku pri sebi nože? "Šlo je za jedilni pribor, ki ga lahko imajo pri sebi."

Sicer takšni dogodki v zaporu na Dobu niso pogosti, po direktorjevih besedah se je nekaj podobnega pri njih zadnjič zgodilo pred več kot tremi desetletji. Dogodek jih je presenetil.

"Ne glede na to, da ta obsojenec, ki je to naredil, prestaja dolgo zaporno kazen, ni bil ocenjen kot tak, da bi bil nevaren na tak zahrbten način." Za koga gre, seveda ni mogel povedati.

Neuradno smo izvedeli, da je bil to Samo Tadin, ki na Dobu prestaja zaporno kazen zaradi umora in poskusa umora policistov na Ižanski cesti leta 2015.

Na današnji dan je na Dobu 582 zaprtih oseb, na katere pazi 141 pravosodnih policistov

Storilca bodo v zaporu disciplinsko obravnavali, poleg tega bodo predlagali generalnemu direktorju, da ga premesti v drug zavod. Velja omeniti, da je najstrožja disciplinska kazen namestitev v samico, tam je lahko največ 30 dni. Seveda ga čaka kazenski postopek tudi na sodišču.

Trenutno se nahaja v posebnem prostoru za pomiritev, saj je bil ob napadu zelo agresiven. V njem ga lahko zadržijo do 12 ur.

DOMIŠLJIJA NIMA MEJA

Znano je, da obsojenci na zaprtem oddelku nimajo dostopa do interneta (računalniki so jim dovoljeni), zato vsak dan znova iščejo načine, kako v zapor spraviti modeme. Te zaposleni dnevno odkrivajo. "Najbolj moderen način so droni, ki preletavajo tudi že naše območje. Poleg tega jih prinašajo v telesnih odprtinah, v zavod prihajajo preko obiskov, paketov s hrano, aktualno je metanje preko zidu," je našteval direktor in omenil, da je poleg tudi tovarna, kamor dnevno prihajajo kamioni.

"Ogromno načinov je. Verjetno nikoli ne bomo mogli popolnoma preprečiti, da bi taki predmeti prihajali v zapor."

Tekst in foto: Janja Ambrožič