Tudi pozimi gori v naravi; danes brez elektrike

22.1.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.18 uri je zagorelo v naravi v kraju Podgračeno, občina Brežice. Domačini so manjši požar v naravi pogasili pred prihodom gasilcev PGD Obrežje, ki so opravili pregled okolice požara.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JABLAN a izvodu 4. BARTOL, KOS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo naselje;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Drevored.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 uro na območju TP SREDNJE LAKNICE, izvod GORENJE LAKNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pleček in Zapuže predvidoma med 8. in 10. uro, na območju TP Boštanj KZ predvidoma med 11. in 14. uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje, Orešje grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec in Zgornja vas Drenovec predvidoma med 9. in 12. uro.

M. K.