Gripa je na pohodu

22.1.2019 | 08:00

Čeprav je gripa v porastu, še vedno priporočajo cepljenje. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V prihodnjih tednih pričakujemo vrh sezone gripe in porast števila zbolelih z gripo ter tudi drugimi okužbami dihal. Zato je pomembno, da predvsem tisti, ki so zboleli, poskušajo omejiti stike.

Če zbolimo in hodimo naokoli, smo potujoči raznašalec bolezni. Zato ostanimo doma, ne hodimo na delovna mesta, v šole in vrtce. Ne obiskujmo bolnikov v bolnišnicah in stanovalcev domov za starejše občane. Večinoma si lahko pomagamo z zdravili za samozdravljenje. V primeru zapletov ali če so težave prisotne dlje časa, moramo obiskati zdravnika.

Obiskovalci v bolnišnicah in domovih za starejše morajo upoštevati navodila glede obiskov.

Virusi gripe se prenašajo s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju. Virusi na površinah lahko preživijo nekaj ur. Če nismo previdni, jih lahko z rokami prenesemo v usta, nos in oči ter se tako posredno okužimo. Znaki bolezni se pojavijo v nekaj dneh po okužbi, to so mrazenje, povišana telesna temperatura, suh kašelj, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter izrazita utrujenost. Večina težav mine v enem tednu, kašelj pa lahko traja več tednov. Gripa je nevarna zaradi zapletov, najpogosteje pljučnice ali vnetja srednjega ušesa, poslabšajo se kronične bolezni, izid je lahko tudi smrten.

Za zaščito pred gripo priporočamo zdrav način življenja, uživanje sadja in zelenjave, dovolj spanja ter veliko gibanja na prostem. Za preprečevanje gripe je zelo pomembno upoštevanje ustreznih higienskih navad. Ko kašljamo ali kihamo, uporabimo papirnati robček, s katerim pokrijemo usta in nos. Po uporabi ga vržemo v koš za odpadke in si temeljito umijemo roke. Izogibamo se nepotrebnim stikom z bolnimi in se ne zadržujemo v prostorih, kjer je veliko ljudi. Poskrbimo, da so prostori ustrezno prezračeni.

Čeprav je gripa v porastu, še vedno priporočamo cepljenje, saj ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Priporočamo ga vsem prebivalcem, še posebej pa je priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni, in sicer:starejšim od 65 let,kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,nosečnicam in njihovim družinskim članom,zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe indrugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Cepljenje zaščiti pred gripo. Tudi če kdo dobi gripo kljub cepljenju, ta poteka v blažji obliki z manj zapleti.

Marta Košir, dr. med., spec. javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje