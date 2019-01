Župan poslal odprto pismo vodstvu DUTB

22.1.2019 | 09:15

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je včeraj vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) poslal odprto pismo, v katerem jih sprašuje o smiselnosti njihovega nakupa zemljišč na območju Brod – Drage, na katerih je novomeška občina v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (SSRS) načrtovala nadaljevanje stanovanjske politike zagotavljanja prepotrebnih stanovanj za razne ciljne skupine. Župan je vodstvo DUTB pozval k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni vrednosti, so sporočili iz novomeškega rotovža.

Kot so pojasnili, gre za zemljišča, ki jih je na dražbi prejšnji ponedeljek ponudil upravitelj v stečajnem postopku podjetja Brod Invest, Mestna občina Novo mesto pa jih je ovrednotila za izjemno razvojno priložnost, saj bi bilo na njih možno graditi stanovanja za mlade ali varovana stanovanja za starejšo populacijo.

Pred dražbo sta novomeška občina in stanovanjski sklad podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri gradnji komunalne infrastrukture in možnost odkupa dela zemljišč. Na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene je SSRS ponudil interno določeno najvišjo ceno, ki je bila za približno desetino višja od izklicne cene, a je bil zaradi višje ponudbe DUTB-ja neuspešen, so še dodali.

M. Ž.