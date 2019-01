Dva pešca končala v bolnišnici; Sirec tihotapil rojake

Avtomobil, s katerim je Sirec nameraval prepeljati rojake, so policisti zasegli. (Foto: PU Novo mesto)

Danes PU Novo mesto poroča o dveh prometnih nesrečah, v katerih sta bila udeležena pešca. Prva se je zgodila včeraj nekaj pred 16.30 v Novem mestu, ko je 21-letna voznica avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Danes okoli pol sedme ure zjutraj so možje postave dobili obvestilo, da v bolnišnici oskrbujejo 37-letno peško, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah policistov jo je na prehodu za pešce v Novem mestu spregledal 63-letni voznik avtomobila. Voznik je po nesreči peški nudil pomoč in jo odpeljal v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe.

36 pešcev podleglo poškodbam

"V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 36 pešcev. Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Policisti ugotavljajo, da bi tudi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji okoli četrtine prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi. V temnih delih dneva naj nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom.

Izven naselij, kjer ni pločnikov za pešce, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.

Pešce zato ponovno pozivamo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pred prehodom za pešce morajo ustaviti vozilo in pešcem omogočiti varno prečkanje ceste. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča," opozarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Pijan povzročil nesrečo

Šentjernejski policisti so bili sinoči okoli 22.30 obveščeni o prometni nesreči v Dobravi pri Škocjanu. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 39-letni voznik avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil, ki ga je vozil 55-letnik. Povzročitelj nesreče, ki je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Izginili akumulatorji

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v kraju Medvedjek med 13. in 21. januarjem nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel šest akumulatorjev. Oškodovan je za okoli 1.300 evrov.

Prijeli tihotapca in tujce

V noči na ponedeljek so policisti pri Vukovcih na območju Policijske postaje Črnomelj prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so izsledili tudi državljana Sirije z dovoljenjem za bivanje na Nizozemskem, ki je tujce z avtomobilom, znamke Toyota, ljubljanskih registrskih oznak, skušal prepeljati v notranjost države. Pet tujcev, ki so se izrekli za državljane Sirije, bodo po zaključenem postopku vrnili hrvaškim varnostnim organom, 18-letnega "prevoznika" pa so pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Trije ilegalci

V okolici Vinice pa so policisti Policijske postaje Črnomelj med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli tri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopek s tujci, ki so se izrekli za državljane Jemna, še niso zaključeni.

