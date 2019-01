Palčičeva sposobnost obvladovanja med umorom bistveno zmanjšana

22.1.2019 | 11:10

Silvo Palčič s svojo odvetnico Jasno Simčič

Tožilka Renata Trentelj Brodarič in pooblaščenec oškodovancev

Novo mesto - Dobro leto po družinski tragediji v Rumanji vasi, ko je Silvo Palčič z nožem pokončal svojo dolgoletno ženo, je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča končno prejel izvedensko mnenje komisije, ki je obtoženca tudi pregledala. Predstavil ga je psihiater dr. Peter Pregelj. Mnenje, ki ga je zahtevala obramba, je za obtoženca precej ugodno.

»Glede na razpoložljive podatke je mogoče ugotoviti, da je bila preiskovančeva sposobnost razumevanja pravega pomena svojih dejanj zmanjšana, vendar ne bistveno, njegova sposobnost obvladovanja svojega ravnanja pa je bila najverjetneje bistveno zmanjšana,« je povedal.

Tožilstvo je za Palčiča predlagalo 29 let zapora.

Med drugim je pojasnil, da je pri njem ugotovil dve psihični motnji: ponavljajočo se depresivno motnjo in sindrom odvisnosti od alkohola, ki se kaže v obdobjih zlorabe in prekinitev. »Pri njem ni bilo mogoče ugotoviti katere od specifičnih osebnostnih motenj.« Je pa ob tem dodal, da ima Palčič težave s čustvovanjem in vstopanjem v odnose z drugimi.

Janja Ambrožič