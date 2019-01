Šport je na Mirni doma

22.1.2019 | 12:30

Skakalnica, v ozadju pa eno od pomoznih nogometnih igrišč. (Foto: Lapego)

Na srečanju z gospodarstveniki. (Foto: Lapego)

Mirna - Brez podpore gospodarstva in občine, športni klubi in društva praktično ne bi mogli delovati. Da so prav gospodarstveniki tisti, ki najbolj podpirajo šport in kulturo, je poudaril tudi mirnski župan Dušan Skerbiš na nedavnem ponovoletnem srečanju z gospodarstveniki, donatorji športnim društvom in klubom v občini, občinskim svetom in občinsko upravo. »Njihov delež, njihova sredstva so nujno potrebna za normalno delo vseh organizacij,« je dejal.

Prav tako delovanje društev podpira in omogoča tudi občina - na eni strani s sofinanciranjem programov, prireditev in dejavnosti posameznega društva, na drugi pa s sistematičnim urejanjem športno-rekreacijskih površin na Mirni. Lahko se pohvalijo z enim velikim in tremi pomožnimi nogometnimi igrišči na zelenici, z malonogometnim igriščem na umetni travi, v neposredni bližini so še košarkarsko igrišče, street workout, igrišče za odbojko na mivki, mala smučarska skakalnica, kolosteza (pump track), balinišče, rusko kegljišče, teniško igrišče in nekaj korakov naprej urejena, 6-kilometrska trim steza z 11-imi postajami, so nanizali na občini v sporočilu za javnost.

Na Mirni se otroci vključujejo v lokostrelstvo, judo, smučarske skoke, ples in ritmično gimnastiko, starejši rekreativno telovadijo, igrajo košarko, balinajo, kegljajo, streljajo z zračno puško, vse generacije pa združujeta badminton in nogomet.

Kot so zapisali, je Nogometni klub Mirna najstarejši športni klub v dolini rek Temenica in Mirna, deluje namreč več kot pol stoletja. »Nogometni klub Mirna smo spet približali našim občanom, približali smo ga tudi občanom drugih občin, na primer Šentrupert, Mokronog. Smo razširili selekcije na druge šole, kar je tudi naš namen in vizija. Mi nimamo cilja razvijat zelo močan članski nogomet, kljub temu da si ga želimo, imamo pa vizijo in cilj razvijat zelo dobro akademijo za otroke, mladostnike, da se bodo lahko izpopolnili in razvili na Mirni, potem jih pa pošljemo v druge, boljše, bolj uveljavljene klube,« je dejal Urban Turk, ki klub vodi dobrega pol leta.

