Najuglednejši delodajalec 2018 znova Krka

22.1.2019 | 14:40

Krkin novomeški kompleks (Foto: Krka)

Brdo pri Kranju - Priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com za najuglednejšega delodajalca leta 2018 je osmič prejela novomeška farmacevtska družba Krka. Na drugo mesto se je uvrstilo farmacevtsko podjetje Lek, na tretje pa Bayer, so sporočili iz družbe Styira digital marketplaces, večinske lastnice portala Moje delo.

V raziskavi, ki so jo izvedli osmič, je sodelovalo več kot 13.000 anketirancev, ki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled posameznih slovenskih podjetij.

Delodajalci z najvišjimi količniki ugleda so še Microsoft, Telekom Slovenije, IBM Slovenija, Banka Slovenije, ministrstva RS, Akrapovič, Dars, Fraport Slovenija, A1 Slovenija in Zavarovalnica Triglav.

Poleg omenjenih so najuglednejši delodajalci po posameznih področjih oz. panogah še Gen-I, Petrol, Kompas, Medex, Pipistrel, Porsche Slovenija, Adecco, Jelovica hiše in Deloitte.

Portal Moje delo je ob tem najavil novo obdobje raziskav. K sodelovanju so namreč povabili evropsko podjetje Universum Global, ki se ukvarja z raziskavami ugleda. Tako bodo raziskavo prihodnje leto izvedli s pomočjo njihove metodologije ter s svojim znanjem, strokovnjaki in izkušnjami, so napovedali.

STA