FOTO: Le hip in belilnica je odšla v zgodovino

22.1.2019 | 17:10

Belilnica se je po dobro odmerjeni eksploziji začela posedati ... (Foto: B. B.)

... in od nje so ostale le ruševine. (Foto: B. B.)

Krško - Točno ob 15. uri je v središču Krškega močno počilo. Stavba nekdanje belilnice v opuščenem kompleksu za proizvodnjo celuloze se je začela sesedati sama vase, potem je vse skupaj zajel oblak dima in ko se je ta polegel, je postalo jasno, da je od nekdanje stavbe ostal le še kup ruševin.

Občina Krško namerava na območju nekdanje belilnice dozidati nove prostore za potrebe Poklicne gasilske enote (PGE) in PGD Krško, zato je bilo treba najprej odstraniti staro stavbo. Miniranje opuščenega industrijskega objekta tlorisne površine 2000 m2 in višine okoli 20 metrov, je prevzelo podjetje Vrtalne in minerske storitve Potočnik iz Žalca.

»Poskrbeli smo za zaščito okolice, upamo na najboljše. Pri miniranju se lahko marsikaj zalomi,« je nekaj minut pred detonacijo pripovedoval direktor podjetja Ivan Potočnik. No, minerji so svoje delo opravili brezhibno, za rušenje pa so uporabili plastično razstrelivo premera 28 in 36 milimetrov. O količini razstreliva ne govorijo. »Porabili smo količino, ki je predvidena po projektu. Za splošno javnost je že kilogram veliko, za nas pa tudi tona razstreliva ni nič posebnega,« razloge za molk pojasni Potočnik.

Stavbo so na rušenje pripravljali 14 dni. Vrtine z razstrelivom so zaprli z glino, okolico pa so pred razmetom materiala zaščitili z 8 milimetrov debelim filcem. »Objekt je za miniranje zahteven predvsem zaradi bližine okoliških objektov, pa tudi zaradi železobetonske konstrukcije nosilcev,« je pojasnil strokovni vodja minerske ekipe Rado Milošević.

Kot je povedal Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na krški občini, je občina nepremičnino od Vipapa kupila leta 2017, zanjo pa je odštela 139.000 evrov. Rušitev bo stala 152.000 evrov, dela pa bodo končana do marca. Po miniranju mora namreč izvajalec zdrobiti ves material, ki ga bodo nato uporabili za tamponsko nasutje, na katerem bo kasneje zrasel nov objekt. Poleg tega mora izvajalec porušiti tudi temelje do globine enega metra.

Občinski podrobni prostorski načrt je občina Krško za območje nekdanje celuloze sprejela lani, omogoča pa umestitev regijskega gasilskega poligona in dozidavo objekta PGE. »Na tem območju bomo še letos začeli s širitvijo objekta za potrebe PGE in PGD Videm. Naložba bo stala 2,1 milijona evrov. Poleg tega, bomo na zemljišču, kjer je bil nekoč plavalni bazen, uredili tudi poligon za usposabljanja posavskih gasilcev. Investitor tega projekta bo prav tako občina, Gasilska zveza Slovenije pa ga bo sofinancirala. Dokončne finančne konstrukcije še nimamo, tako da o stroških in deležu sofinanciranja poligona ta hip še ne morem govoriti,« je dodala direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Boris Blaić

