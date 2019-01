Počastili prvo obletnico knjigobežnice

Mostec - Na Mostecu (pri Dobovi) so ob koncu tedna počastili prvo obletnico postavitve knjigobežnice, hišice s knjigami, ob kateri želijo urediti vaški prostor za druženje. Obletnico so, kot poroča Irena Majce, zaznamovali najprej z delavnico poslikave kamnov za najmlajše bralce, ki jo je v Gasilskem domu Mostec vodila vaščanka prof. Tina Škaler.

Kamne, med katerimi so na nekatere zapisali tudi pregovore in lepe besede, so razstavili naslednji dan kot kamne dobre volje »pr' štirni« oziroma pod knjigobežnico na vodnjaku pri Toporišičevi domačiji. Tam si je vsak obiskovalec lahko izbral kamen za domov, nekaj lepih primerkov pa čaka na tiste, ki bodo še prišli sem. Na delavnici se je porodila tudi zamisel o bralnih večerih za otroke.

Obletnico knjigobežnice praznujejo 20. januarja, ki je tudi praznik Mosteca, ker godujeta zavetnika vaške cerkve, sveti Fabjan in sveti Sebastjan. Zato so obiskovalcem prireditve razdelili po dva lista posebnega dodatka knjigobežnici z naslovom Danes beremo. V ta vsebinski dodatek je Alenka Černelič Krošelj zapisala zgodbo omenjenih svetnikov, poleg tega so dodali še besedilo pesmi o njiju, nekaj pregovorov o januarju/prosincu in Kosovelovo otroško pesem Prošnja.

Druženje ob priložnostni pogrnjeni mizi je popestrila vaščanka ljudska pesnica Reza Toporišič s svojima pesmima.

