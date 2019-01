Koordinacijska skupina o predlogu rešitev za odpadke iz Neka do junija

23.1.2019 | 09:00

Foto: spletna stran ministrstva za infrastrukturo

Zagreb - Slovenija in Hrvaška sta na zasedanju meddržavne komisije za Nek v Zagrebu sprejeli usmeritve za koordinacijsko skupino, ki bo do junija pripravila predloge, na podlagi katerih bi septembra lahko nadaljevali pogovore o iskanju rešitev za odlaganje jedrskih odpadkov iz Neka. Strani morata rešitev najti do leta 2023.

Slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in hrvaški minister za varstvo okolja in energetiko Tomislav Ćorić sta na 12. zasedanju meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško (Nek) soglašala, da strokovna skupina do junija pripravi predlog pravnih in tehničnih rešitev, na podlagi katerih bi lahko državi sprejeli morebitne odločitve glede skladiščenja jedrskih odpadkov iz Neka.

Oba sta v izjavi za medije izpostavila, da Nek posluje varno in ekonomsko zelo uspešno. Hrvaška stran je imela pripombe na izvajanje meddržavne pogodbe, a jih je Bratuškova zavrnila. "Prepričani smo, da se meddržavna pogodba upošteva in izpolnjuje. Nek je zavezanka za javna naročila, kar je treba spoštovati in se ne more dajati prednosti podjetjem iz ene ali druge države," je dejala.

Po njenih besedah strani pričakujeta, da bo koordinacijska skupina do sredine leta pripravila dodatne predloge in stališča. Tako bi na septembrskem srečanju v Sloveniji lahko izpeljali naslednjo sejo komisije za spremljanje izvajanja meddržavne pogodbe med Slovenijo in Hrvaško o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter v povezavi z odlagališčem lahko sprejeli določene rešitve.

Slovenija skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke gradi na Vrbini pri Krškem, s čimer se Hrvaška ne strinja in razmišlja o lokaciji ob meji z BiH. Hrvaška problematizira stroškovni in varnostni vidik gradnje. Ćorić je danes dejal, da bo koordinacijska skupina analizirala vse segmente bodočega odlagališča, ki vključujejo okoljevarstvene, finančne in pravne vidike končne rešitve.

Slovenija in Hrvaška sta po polovični lastnici Neka. Obe državi v skladu z meddržavno pogodbo zbirata sredstva za financiranje razgradnje krške nuklearke ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz nje.

STA