Ena v odbojno ograjo, druga na bok

23.1.2019 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 19.13 uri se je na avtocesti pred izvozom Trebnje-zahod, občina Trebnje, v smeri Novega mesta, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznico odpeljali na pregled v Urgentni center SB Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli delavci DARS-a.

Ob 21.27 se je v bližini naselja Jelovec, občina Sevnica voznica z osebnim vozilom prevrnila na bok. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč reševalcem policiji in vlečni službi.

Ob 9.20 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti 4.julija v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU Izvod Majs.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 10.30 uro na območju TP Gline jame in med 11. in 13.30 uro na območju TP Lamperče; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 10. uro na območju TP Vitna vas, Pišece Orehovec 2, Podgorje Okrog in Predislavec.

M. K.