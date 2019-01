Uvodna delavnica za pripravo integralnih turističnih produktov

23.1.2019 | 16:30

Foto: RIC Bela krajina

Črnomelj - Ekipa Turizem Bela krajina, ki jo sestavljajo RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič, pripravlja jutri uvodno brezplačno delavnico za pripravo integralnih turističnih produktov, ki poteka v sklopu projekta »Razvoj turističnih produktov in digitalna promocija Bele krajine«. Ta se bo začela ob 10. uri v predavalnici Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, v enoti Stratus, v Črnomlju, nanjo pa vabijo vse belokranjske turistične delavce, promotorje in ponudnike ter ostale zainteresirane.

Delavnice bosta vodili Tina Zakonjšek in Jana Apih iz podjetja Tovarna trajnostnega turizma Goodplace. »Na uvodni delavnici bo potekal pogovor o različnih idejah udeležencev. Skupno se bo določilo datume in skupine za nadaljnje delo razvijanja idej,« so sporočili iz Ric Bela krajina.

M. Ž.