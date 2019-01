Dvoletni proračun pod streho

23.1.2019 | 14:00

Svetniki so včeraj soglasno potrdili predloga proračunov za letos in naslednje leto.

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

Tudi Blanka Pust je mnenja, da sta proračuna razvojno naravnana.

Mirna - Prvič v tem letu so se sestali mirnski svetniki, ki so soglasno potrdili predlog proračunov za letos in naslednje leto. Kot je po seji za Dolenjski list povedal župan Dušan Skerbiš, sta po njegovem mnenju oba proračuna razvojno naravnana, saj načrtujejo številne investicije, ki bodo pripomogle k boljšemu življenju vseh občanov.

»Temelj proračuna je obvoznica, potem pa so tudi manjši projekti. Načrtujemo nadaljnjo obnovo kulturnega doma, nadaljevali bomo tudi z urejanjem športnega parka, veliko denarja pa namenjamo tudi za cestno in vodovodno infrastrukturo. Dokončati moramo napeljave vodovoda Selo-Sajenice-Migolska gora-Migolica,« je nekaj bistvenih projektov naštel župan. Dodal je še, da bodo nekaj denarja namenili tudi za pripravo projektnih dokumentacij.

Za letos predvidevajo okoli 3,5 milijona evrov, odhodkov pa naj bi bilo nekaj več kot 3,8 milijona evrov. Leta 2020 občina na prihodkovni stani načrtuje 3,4 milijona evrov, na odhodkovni pa 3,7 milijona evrov.

Tudi Blanka Pust meni, da je proračun razvojno naravnan. »Upam, da bomo vse te projekte, ki smo jih potrdili lahko speljali tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev,« je povedala. Zadovoljna je, da občina razmišlja tudi o širitvi stanovanjskih objektov in vrtca. »Obvoznica je prioriteta, kajti je nujno potrebna,« je še dodala. Pustova je na seji vložila tudi amandma, da se v predlog proračuna uvrsti postavka o vzpostavitvi brezplačnega brezžičnega omrežja pri Domu Partizan. Svetniki so ga potrdili, saj je občina v sklopu evropske pobude WiFi4EU za to pridobila 15.000 evrov. Milan Škufca meni, da so v proračunu zajete vse bistvene zadeve, potrebe, ki se bodo pokazale med letom, pa bodo vanj uvrstili z rebalansom.

Takoj po sprejetju proračuna je župan dejal, da so podani vsi pogoji za normalno delovanje občine in da se s tem tudi prekine obdobje začasne financiranja.

Sinoči je občinski svet potrdil tudi letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture, dejavnosti za otroke in mlade ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

