Najprej streljal, na koncu poškodoval še dva policista; voznica v bolnišnico

23.1.2019 | 10:05

Sinočnja nesreča v bližini naselja Jelovec, kjer so posredovali tudi gasilci PGD Sevnica. (Foto: PGD Sevnica)

Novomeške policiste so sinoči nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč občani, saj naj bi na Ulici Slavka Gruma slišali streljanje, prepir med moškim in žensko ter jok otroka. Policisti so takoj odšli na kraj in na parkirnem prostoru v avtomobilu izsledili moškega, ki naj bi streljal. Med policijskim postopkom je 25-letnik napadel policiste in dva lažje poškodoval. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zanj so odredili strokovni pregled in mu zasegli plašilno pištolo, imitacijo orožja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prevrnila se je

Sevniški policisti so bili okoli 21. obveščeni o prometni nesreči pri naselju Jelovec. Ugotovili so, da je 50-letna voznica avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti glede na stanje vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan v varovano ograjo na avtocesti

Nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Obrežjem in Čatežem. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 35-letni voznik s Hrvaške, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pridržali so ga

Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti okoli 21. ure ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 59-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v hišo

V kraju Jagodnik na območju Policijske postaje Trebnje je med ponedeljkom in torkom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ničesar vzel

V popoldanskih urah je v Vrčicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V azilni dom

Na območju Policijske postaje Krško so policisti izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca, ki sta zaprosila za mednarodno zaščito, so po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

J. A.