Igor Hrovatič, novi varuh, se predstavi

23.1.2019 | 11:05

Igor Hrovatič (Foto: B. D. G.)

Ljubljana, Novo mesto - Včeraj je Novomeščan Igor Hrovatič na novinarski konferenci predstavil prihodnje delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in komentiral nekatere aktualne teme. Vlada ga je namreč decembra za obdobje pet let imenovala na ta položaj, na katerem je zamenjal prvega varuha (od 2015) dr. Jožeta Podgorška. Tudi ta po svoje sodi v »dolenjski« krog kadrov, saj je bil zaposlen na šolskem centru Grm Novo mesto, septembra pa je postal državni sekretar v ministrstvu za kmetijstvo.

Igor Hrovatič je bil nazadnjej zaposlen v službi za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, po poročanju STA pa so se skupaj z njim za položaj varuha potegovali še dolgoletni direktor Farm Ihan Marko Višnar, Aleš Plut iz Kmetijskega inštituta Slovenije in strokovnjak za logistiko Andrej Lisec.

Hrovatič je na novinarski konferenci povedal, kako si predstavlja svoje delo, ob tem pa tudi komentiral najbolj aktualne zadeve s področja delovanja varuha odnosov v prehrambeni verigi. Dejal je, da podpira nova določila zakona o kmetijstvu, ki opredeljujejo nedovoljena ravnanja v odnosih med vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano, podpira pa tudi določila, ki določajo obvezne sestavine pogodb in njihovo izvajanje.

S prve novinarske konference novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (Foto: B. D. G.)

Hrovatič, ki že 30 let dela na različnih strokovnih področjih v kmetijstvu, meni, da je v tem času dobil izkušnje in spoznal vse deležnike v verigi. Kot pravi, bo nadaljeval delo predhodnika, ki je zastavil sistem dela varuha in poskrbel, da je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano postal prepoznaven v Sloveniji. Tudi Hrovatič namerava opozarjati na nepoštene prakse, ki jih opredeljuje zakon in tudi tiste, ki jih še ne.

Novi varuh verige načrtuje stalna srečanja z vsemi deležniki v verigi s hrano, da bi se sproti pogovarjali o aktualnih temah, problemih, predlogih. »V načrtu imam razgovore z vsemi deležniki, še naprej pa z Agencijo za varstvo konkurence, ki je s spremembo zakona o kmetijstvu dobila dodatno moč; takšno, kakršne varuh, ki lahko le opozarja, nima,« je napovedal Hrovatič.

Kot eno od težav vidi prav v tem, da varuh nima pravice do vpogleda v pogodbe med kupci in dobavitelji. »Ob spremembi zakona smo sicer predvideli določbo, da ima varuh vpogled v pogodbe, vendar smo morali na zahtevo Trgovinske zbornice Slovenije to določbo izbrisati,« je pojasnila Janja Kokolj Prošek iz Službe za podporo predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki deluje v okviru kmetijskega ministrstva.

Natančneje bomo o prihodnjem delu varuha pisali v tiskani izdaji Dolenjskega lista naslednji četrtek.

B. D. G.